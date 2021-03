Peter Gulacsi spricht über seine Zukunftspläne

Peter Gulacsi von RB Leipzig zählt seit Jahren zu den zuverlässigsten Torhütern der Bundesliga. Auch deshalb gibt es durchaus Interesse von anderen Klubs. Jetzt spricht der 30-Jährige über seine Zukunftsplanung.

Der ungarische Nationalkeeper ist noch bis 2023 an Leipzig gebunden. Dort fühlt er sich auch sehr wohl, wie er schon mehrfach betonte. Im Gespräch mit dem “Sportbuzzer” betont Gulacsi dies erneut: “Ich schätze RB sehr, weiss, welche Möglichkeiten mir dieser Club eröffnet hat und eröffnet, bin dafür sehr dankbar.”

Grundsätzlich will der Goalie noch viele Jahre auf höchstem Niveau spielen: “Mein Vertrag läuft noch zwei Jahre, ich will noch einige Jahre auf Top-Niveau in einer Top-Liga spielen.”

Eine nochmalige Vertragsverlängerung in Leipzig ist möglich. Auch ein Abgang ist aber nicht ganz ausgeschlossen. Premier League-Klubs und auch Borussia Dortmund wurden bereits mit ihm in Verbindung gebracht. Eine finale Entscheidung will Gulacsi erst nach Saisonende fällen: “Unser Königsweg hat momentan ausschliesslich mit der Fokussierung auf die Spiele zu tun. Wir haben grosse Ziele. Danach wird man zum gegebenen Zeitpunkt miteinander über die Zukunft sprechen.”

psc 19 März, 2021 12:04