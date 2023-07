RB Leipzg findet Nkunku-Nachfolger: Loïs Openda ist da

Bundesligist RB Leipzig hat einen Nachfolger für Christopher Nkunku gefunden, der zum FC Chelsea gewechselt ist. Der belgische Mittelstürmer Loïs Openda wird zum neuen Rekordeinkauf der Leipziger.

Medienberichten zufolge fliessen für den 23-jährigen Angreifer vom RC Lens rund 38 Mio. Euro Ablöse plus Boni. Openda unterschreibt bei RB langfristig bis 2028. Openda hat in der vergangenen Saison in 38 Ligue 1-Spielen 21 Tore erzielt und war damit massgeblich am zweiten Platz von Lens beteiligt. Erst vor Jahresfrist wechselte er für knapp 12 Mio. Euro vom FC Brügge nach Lens.

"Ich bin sehr glücklich, ab sofort für RB Leipzig spielen zu können. Der Klub zählt zu den besten der Bundesliga, spielt regelmässig in der Champions League und hat zuletzt zweimal in Folge den Pokal gewonnen. Es ist ein unglaublich spannender Verein und ich möchte in Leipzig die nächsten Schritte gehen", sagt Openda zu seinem Wechsel.

Das belgische Sturmjuwel wird künftig mit der Rückennummer 17 für uns auflaufen.

psc 14 Juli, 2023 15:40