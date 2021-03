RB Leipzig verpflichtet Ajax-Juwel Brian Brobbey

RB Leipzig gelingt ein weiterer Transfercoup: Der Bundesligist nimmt das niederländische Sturmjuwel Brian Brobbey unter Vertrag.

Der 19-jährige wechselt im Sommer ablösefrei nach Deutschland und unterschreibt bei den Roten Bullen einen Vertrag bis 2025. Am Donnerstag glänzte das Eigengewächs von Ajax in der Europa League gegen YB als Joker. In der Nachspielzeit erzielte er das 3:0.

Er gilt als grosses Zukunftsversprechen. Ajax wollte den Angreifer unbedingt längerfristig binden. Sein Berater Mino Raiola und er hatten aber andere Pläne und erachten Leipzig als idealen Ort für die Weiterentwicklung.

Leipzig hat den Neuzugang am Freitagmorgen bestätigt.

psc 12 März, 2021 11:10