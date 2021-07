RB Leipzig will Alexander Sörloth bereits wieder verkaufen

Nur ein Jahr nach seiner Ankunft könnte der schwedische Stürmer Alexander Sörloth RB Leipzig bereits wieder verlassen.

Laut einem Bericht der “Leipziger Volkszeitung” steht der 25-jährige Norweger vor einem Abgang. Nach der Verpflichtung von André Silva darf der Mittelstürmer den Klub trotz Vertrag bis 2025 wieder verlassen. Sörloth konnte sich in seine ersten Saison bei den Roten Bullen nicht wie gewünscht in Szene setze.

Mit seinem Ex-Klub Trabzonspor sowie Fenerbahçe und auch Mainz 05 soll es bereits ein Trio an Interessenten geben. Allerdings stellt sich die Frage, ob diese Klubs die finanziellen Mittel für eine Verpflichtung aufbringen können. Leipzig zahlte vor Jahresfrist 20 Mio. Euro Ablöse an Crystal Palace. In diesem Bereich muss die Ablöse erneut liegen. Eventuell kommt es auch zu einem Leihgeschäft.

psc 21 Juli, 2021 11:04