RB Leipzig gibt Angebot für belgischen Youngster Arthur Theate ab

RB Leipzig möchte seine Defensive mit dem Belgier Arthur Theate verstärken.

Der 23-jährige Linksfuss spielt derzeit für den französischen Erstligisten Stade Rennes. Auch Liverpool und Fulham sind an einer Verpflichtung interessiert. RB bietet gemäss "Het Laatste Nieuws" und "Nieuwsblad" eine Leihe mit einer Kaufpflicht in Höhe von 30 Mio. Euro. Theate spielt erst seit einem Jahr in Frankreich und ist noch bis 2026 an seinen Verein gebunden. Er soll aber durchaus offen für einen neuerlichen Tapetenwechsel sein.

Für die belgische Nationalmannschaft hat der Verteidiger, der zentral oder auf der linken Seite spielen kann, bislang acht Partien bestritten.

psc 23 August, 2023 16:22