RB Leipzig will Christopher Nkunku mit Vertragstrick länger behalten

RB Leipzig hofft den französischen Neo-Nationalspieler Christopher Nkunku dank eines Vertragstricks noch etwas länger behalten zu können.

Der 24-Jährige hat sich mit seinen starken Leistungen für die Roten Bullen in dieser Saison nicht nur in die französische Nationalmannschaft, sondern auch in den Fokus des FC Bayern und von Paris St. Germain gespielt. Leipzig will Nkunku aber unbedingt noch etwas länger halten. Grundsätzlich ist er bis 2024 gebunden. Laut “Bild” bietet der Bundesligist dem Angreifer nun aber eine Vertragsverlängerung an. Dabei winkt Nkunku eine satte Gehaltserhöhung von 3 auf 7 Mio. Euro. Eine Ausstiegsklausel, die einen Wechsel ab 2023 ermöglichen könnte, würde ebenfalls eingebaut. Dadurch hätte der Franzose die Möglichkeit, künftig zu wechseln.

Dieser “Trick” funktionierte für Leipzig einst schon bei Timo Werner (26) und Dayot Upamecano (23), die inzwischen weitergezogen wird.

Nkunku-Agent Pini Zahavi würde bei einer Unterschrift seines Klienten eine Signing Fee winken.

psc 29 März, 2022 14:01