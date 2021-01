RB Leipzig hat Upamecano-Ersatz gefunden

Im Sommer wird sich Dayot Upamecano wohl von RB Leipzig verabschieden. Die Roten Bullen halten Ausschau nach Ersatz und wurden nun wohl fündig.

Upamecano steht in Leipzig zwar noch bis 2023 unter Vertrag, dank einer Ausstiegsklausel darf und wird er den Bundesligisten nach dieser Saison aber wohl verlassen. Der FC Bayern und englische Topklubs sind heiss auf den 22-jährigen Franzosen, dessen Ausstiegsklausel bei 45 Mio. Euro liegen soll.

Leipzig befasst sich angesichts der Situation längst mit der Suche nach potentiellen Nachfolgern und könnte nun fündig geworden sein: Mohamed Simakan ist laut “Sky” ein heisser Kandidat bei RB. Der 20-Jährige ist ein französischer Landsmann Upamecanos und schnürt seine Schuhe noch für seinen Stammklub Racing Strassburg. Im Sommer wird er diesen aber wohl verlassen – möglicherweise in Richtung Leipzig. Auch Ligakonkurrent Borussia Dortmund und Milan sollen ein Auge auf ihn werfen, was den Preis in die Höhe treiben dürfte.

psc 6 Januar, 2021 11:00