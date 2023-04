RB Leipzig droht Dani Olmo & Josko Gvardiol zu verlieren

RB Leipzig droht schon bald seine beiden Leistungsträger Dani Olmo und Josko Gvardiol zu verlieren.

Vor allem beim spanischen Nationalspieler spitzt sich die Situation zu: Olmo ist vertraglich nur noch bis Juni 2024 gebunden. Ein ablösefreier Wechsel im kommenden Jahr soll auf jeden Fall verhindert werden. Noch vor wenigen Wochen äusserte sich Leipzigs neuer Geschäftsführer Max Eberl zuversichtlich, was eine Vertragsverlängerung mit dem Spielmacher anbelangt. Dieser soll laut «Sport Bild» inzwischen aber immer mehr in Richtung Wechsel bereits in diesem Sommer tendieren. Vor allem der FC Barcelona, wo Olmo phasenweise in der Jugend spielte, soll sich um ihn bemühen. Auch Anfragen aus der Premier League liegen für den 24-Jährigen vor.

Von der Insel gibt es auch grosses Interesse am kroatischen Abwehrspieler Josko Gvardiol. Dieser hat in Leipzig zwar erst im vergangenen September bis 2027 verlängert, könnte nun aber den nächsten Schritt vollziehen wollen – und zwar ebenfalls schon in diesem Sommer. Immerhin würde für ihn eine sehr hohe Ablöse winken.

psc 12 April, 2023 14:37