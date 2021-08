Hee-chan Hwang wechselte 2020 von Red Bull Salzburg zu RB Leipzig, hatte bei den Sachsen jedoch Probleme, Fuss zu fassen. Nun zieht es den Südkoreaner vorerst in die Premier League.

Der 25-Jährige wird für eine Spielzeit an die Wolverhampton Wanderers verliehen. Medienberichte zufolge besitzen die Engländer eine Kaufoption in Höhe von 15 Millionen. Der Kontrakt des Stürmers läuft in Leipzig indes noch bis 2025.

I'm afraid we've got to put a ⏸ on our matchday coverage for the following annoucement…#WelcomeHwang

🇰🇷✍️ pic.twitter.com/LmgbQCMh41

— Wolves (@Wolves) August 29, 2021