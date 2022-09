Reissleine gezogen: Domenico Tedesco muss in Leipzig gehen

Jetzt ist es amtlich: RB Leipzig feuert seinen Trainer Domenico Tedesco nach der 1:4-Pleite in der Champions League gegen Shakhtar Donezk.

Am Mittwochmorgen kamen die sportlichen Verantwortlichen zusammen und entschieden nach einer längeren Sitzung, mit einem neuen Trainer in die Zukunft zu gehen. Tedesco stiess Ende des vergangenen Jahres als Nachfolger von Jesse Marsch nach Leipzig und legte mit seiner Mannschaft eine gute Rückrunde hin, die in der Champions League-Quali und mit dem Sieg im DFB-Pokal gipfelte. Nach einem miserablen Start in die neue Saison war sein Kredit jedoch aufgebraucht. RB Leipzig entschied sich einen neuen Impuls für die Mannschaft zu setzen und Tedesco zu entlassen.

Leipzigs Klubboss Oliver Mintzlaff sagt in einem längeren Statement: “Die Entscheidung, Domenico Tedesco freizustellen, ist uns sehr schwergefallen. Mit Domenico haben wir noch in der vergangenen Saison eine sehr erfolgreiche Rückrunde gespielt und uns mit einem Zweier-Schnitt für die Champions League qualifiziert. Dazu haben wir mit dem DFB-Pokal unseren ersten großen Titel geholt und damit die erfolgreichste Saison unserer noch jungen Vereinsgeschichte gespielt.

Hierfür gebühren ihm und seinem Trainerteam unser grosser Dank. Domenico ist ein exzellenter Trainer, der sicher weiter viel Erfolg haben wird. Uns fehlte jedoch nach dem mässigen Start in die Bundesligasaison mit fünf Punkten aus fünf Spielen vor allem nach den jüngsten Spielen bei Eintracht Frankfurt und zuhause gegen Schachtar Donezk die Überzeugung, dass in der derzeitigen Konstellation ein sofortiger Turnaround erfolgen kann.

Wir haben eine Gesamtverantwortung für RB Leipzig und wollen unsere Ziele erreichen. Daher sind wir in der Gesamtabwägung zu dem Schluss gekommen, dass wir einen neuen Impuls benötigen. Wir bedauern, dass sich unsere Wege nun trennen, und bedanken uns ausdrücklich bei Domenico Tedesco und seinem Team für die geleistete Arbeit. Für die sportliche wie private Zukunft wünschen wir Domenico nur das Beste.”

Wer die Nachfolge antritt, ist noch offen. Klarer Favorit ist aber Ex-BVB- und Gladbach-Coach Marco Rose, der aus Leipzig stammt und aktuell auch dort lebt.

psc 7 September, 2022 10:22