Schlager nur auf der Bank

Wenn man den Worten von RB-Trainer Marco Rose glauben kann, dürfte Xaver Schlager im kommenden Auswärtsspiel bei Borussia Mönchengladbach auf die Ersatzbank rücken.

Nach dem Champions League Duell unter der Woche gegen Real Madrid, wird RB Leipzig am Sonntag gegen Mönchengladbach wohl die ein oder andere Änderung in der Startelf vornehmen. Dazu gehört auch Xaver Schlager. „Bei Xaver müssen wir aufpassen. Der Junge war ein bisschen verletzt, hat am Anfang der Saison wenig gespielt“, erklärt sein Trainer Marco Rose.

soe 17 September, 2022 10:50