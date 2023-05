Trainer Marco Rose soll als Pokalsieger bei RB Leipzig verlängern

Marco Rose winkt nach weniger als einem Jahr als Trainer von RB Leipzig eine Vertragsverlängerung.

Der 46-Jährige hat bei den Roten Bullen im vergangenen September nach dem Rauswurf von Domenico Tedesco übernommen und mit seiner Mannschaft einen beachtlichen Steigerungslauf hingelegt, der im Einzug ins DFB-Pokalfinale und jüngst einem Sieg beim FC Bayern gemündet hat. Dass Rose sein zurzeit bis 2024 gültiges Arbeitspapier verlängern wird, gilt als sicher.

RB-Geschäftsführer Max Eberl sagt am Montag zum Zeitpunkt einer möglichen Verlängerung mit Rose: "Ich glaube nicht, dass es vor dem Pokalfinale sein wird, aber dass wir beide sehr, sehr gut zusammenpassen, dass Marco sehr gut nach Leipzig passt, auch wegen seiner Herkunft natürlich, aber auch vom Fussball, vom Sportlichen. Dementsprechend werden wir das Ganze in Ruhe in der Pause danach, hoffentlich mit dem Pokal in der Tasche, besprechen können."

psc 22 Mai, 2023 16:51