Transfer verkündet: RB Leipzig verpflichtet David Raum

RB Leipzig hat wie erwartet die Verpflichtung von David Raum bekanntgegeben. Der Linksverteidiger stösst von der TSG Hoffenheim zu den Sachsen.

Jetzt ist fix, was sich bereits vorab abzeichnete: David Raum wird künftig für RB Leipzig auflaufen. Dies teilte der amtierende DFB-Pokal-Sieger am Sonntag offiziell mit. Laut “Sky” erhält die TSG Hoffenheim eine Sockelablöse von 26 Mio. Euro, wobei diese mit Boni noch ansteigen könnte.

RB Leipzig 🤝 David #Raum Der 24-Jährige wechselt von der TSG 1899 Hoffenheim zu den Roten Bullen und erhält einen Fünfjahresvertrag bis 2027. Alle Informationen zum Transfer ⤵️ — RB Leipzig (@RBLeipzig) July 31, 2022

Raum, der bei RB Leipzig mit der Trikotnummer 22 auflaufen wird, hat bei RB Leipzig einen bis Ende Juni 2027 datierten Vertrag unterschrieben. “Ich bin sehr glücklich über meinen Wechsel zu RB Leipzig. Der Verein hat sich intensiv um mich bemüht und die Gespräche mit Trainer Domenico Tedesco, der sportlichen Führung und Geschäftsführer Oliver Mintzlaff haben mich schnell überzeugt, dass der Schritt nach Leipzig der absolut richtige für mich ist”, sagt der 24 Jahre alte deutsche Nationalspieler.

Der flinke Defensivspieler führt aus: “Ich komme in eine fussballbegeisterte Stadt mit einem grossartigen Stadion und zu einem Club, der für erfolgreichen und attraktiven Fussball steht. Ich kann mit RB Leipzig nun in der Champions League spielen und mich hier in einem idealen Umfeld perfekt weiterentwickeln. Jetzt freue ich mich sehr darauf, das Team kennenzulernen, um mich schnell zu integrieren und bald auch auf dem Platz helfen zu können.”

adk 31 Juli, 2022 11:40