Willi Orban denkt ans Karriereende in Leipzig

Abwehrspieler Willi Orban spielt bereits seit fast acht Jahren für RB Leipzig und hat für den Verein einst auch noch eine Saison in der 2. Bundesliga bestritten. Der 30-jährige Ungar kann sich vorstellen, bis zum Karriereende keinen Vereinswechsel mehr vorzunehmen.

Im «kicker» sagt der 30-jährige Innenverteidiger: «Ich will keine Rekorde aufstellen, aber wenn es für beide Seiten passt, wäre das doch was Schönes, in Leipzig die Karriere zu beenden. Ich habe ja nicht umsonst eine Anschluss-Option in den Vertrag schreiben lassen, um eventuell im Verein zu bleiben.» Orban steht als Spieler erst einmal bis Sommer 2025 unter Vertrag.

Orban kündigt bereits an, dass er sich zutraut, in Leipzig noch einmal zu verlängern: «Dann wäre ich zweiunddreissigeinhalb und schon noch in einem Alter, in dem man in der Lage ist, einen Fuss vor den anderen zu setzen.»

psc 2 Mai, 2023 15:42