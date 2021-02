Christian Gross erklärt, weshalb Huntelaar noch nicht spielt

Neuzugang Klaas-Jan Huntelaar konnte bei Schalke 04 nach seinem Wechsel von Ajax Mitte Januar noch nicht durchstarten. Trainer Christian Gross erklärt nun, woran es liegt.

Nach einem kurzen Jokereinsatz musste Huntelaar zuletzt wieder kürzertreten. Tatsächlich macht dem 37-jährigen Routinier eine Waden-Verletzung zu schaffen, wie Schalke-Coach Gross im Gespräch mit dem “kicker” verrät: “Er ist noch nicht zu 100 Prozent belastbar – mental schon, keine Frage, aber muskulär ist noch nicht alles so, wie es sein soll.” Auch beim Auswärtsspiel bei Union Berlin am Samstag droht der Angreifer auszufallen. Möglicherweise gibt er im Revierderby gegen den BVB in der Woche drauf sein Comeback.

Wie die Verletzung entstanden ist, bleibt noch unklar. “Vielleicht durch Fehlbelastung, das kann in solch einer Situation schon mal passieren”, erläutert Gross.

psc 11 Februar, 2021 12:21