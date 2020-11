Freund sorgt für Shitstorm – Schalke-Profi Bentaleb reagiert

Der frühere deutsche Fussballprofi Steffen Freund, der unter anderem für Schalke 04, Borussia Dortmund und die Tottenham Hotspur spielte, sorgte am Sonntag im “Sport1 – Doppelpass” für einen Shitstorm. Bei der Diskussion um die Krisensituation bei Schalke 04 erklärte der 50-Jährige im Zuge der Suspendierungen um Amine Harit und Nabil Bentaleb, ihnen fehle aufgrund ihrer (nordafrikanischen) Herkunft die Fähigkeit, für Schalke zu kämpfen: “Dann muss man wissen, Malochen (Kämpfen; d. Red), das ist das Allerwichtigste. Jeder Spieler muss bereit sein, sein Herz auszuschütten für den Verein. Und dann bin ich auch bei Harit, auch er kann das natürlich nicht mit diesen Wurzeln.”

