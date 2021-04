Gosens berichtet von Beinahe-Transfer zu Schalke

Robin Gosens stand im Sommer 2019 unmittelbar vor einem Transfer zu seinem Herzensklub FC Schalke 04. Wie der deutsche Nationalspieler verrät, war bereits alles ausgehandelt.

Michael Reschke, der damalige Technischen Direktor des FC Schalke 04 habe ihn angeschrieben, ob “das Thema S04 interessant” für ihn sei, berichtet Robin Gosens in Auto-Biographie, woraus die “Bild” Vorab-Auszüge veröffentlichte.

“Was ich wollte, wusste ich genau”, schreibt der Verteidiger, “mit einem Wechsel nach Schalke hätte sich nicht nur mein Traum von der Bundesliga erfüllt, ich hätte auch für meinen Herzensverein spielen und vor allem wieder in Deutschland leben können.” Bevor der Profi von Atalanta Bergamo seinen Urlaub antrat, kontaktierte ihn sein Berater: “Der Vertrag mit Schalke sei ausgehandelt und alle Details seien geklärt. Zitat: ‘Ich habe das Beste für dich rausgeholt.’ Ich war unfassbar glücklich. Die Konditionen waren perfekt. Ich fuhr also in Urlaub in der Hoffnung, bald Schalker zu sein.”

Letztlich kam ein Deal aber nicht zustande, da die Italiener es verhinderten. Dass es in naher Zukunft nochmal etwas mit dem Wechsel zum FC Schalke 04 werden könnte, ist unwahrscheinlich. An Gosens sollen bekanntlich einige Top-Klubs Interesse zeigen.

adk 4 April, 2021 15:53