Liverpool wird Kabaks Kaufoption nicht ziehen

Der FC Liverpool bekundet angeblich doch kein Interesse, die im Leihvertrag von Ozan Kabak enthaltene Kaufoption zu ziehen. Demzufolge würde der Verteidiger zum FC Schalke 04 zurückkehren.

Im vergangenen Transferfenster lieh der FC Liverpool Ozan Kabak vom FC Schalke 04 aus, sicherte sich dabei allerdings eine Kaufoption, die bei 20 Millionen Euro liegt. Laut einem Bericht der britischen Boulevardzeitung “Sun” werden die Reds diese jedoch nicht ziehen.

Der Grund: Trainer Jürgen Klopp sehe offenbar Probleme für Kabak, nach der Rückkehr von Joe Gomez und Virgil van Dijk noch regelmässig in der Defensive zum Einsatz zu kommen. So würde es für den Türken zum 1. Juli vorerst zurück gehen zum FC Schalke 04. Allerdings ist ein Verbleib dort so gut wie ausgeschlossen, da S04 abgestiegen ist und der 21-Jährige auf Top-Niveau spielen wollen wird.

adk 16 Mai, 2021 12:55