Schalke 04: Neue Vorwürfe gegen Ex-Trainer Christian Gross

Christian Gross musste seinen Posten als Schalke-Trainer nur zwei Monate nach Amtsantritt wieder niederlegen. Jetzt werden neue Vorwürfe zur Trainingsgestaltung des 66-Jährigen laut.

Der Zürcher soll unter anderem auch schuld daran sein, dass es mit den Fitness-Werten der Mannschaft rapide nach unten ging. Die “Sport Bild” schreibt in ihrer neuen Ausgabe, dass Gross nicht wirklich viel Wert auf Fitnessdaten legte und stattdessen auf sein Bauchgefühl vertraute. Das Arbeiten an der körperlichen Fitness genoss unter ihm demnach keine Priorität. Gross sei letztlich dafür verantwortlich, dass den Spielern “fast jegliche Wettkampfhärte abhanden kam”, heisst es weiter. Die Spieler sollen mitunter gewitzelt haben, dass sie in den Trainings nicht einmal einen Kilometer abgespult hätten.

Gross legte stattdessen viel Wert auf Taktisches und unterbrach die Einheiten immer wieder für mehr als zehn Minuten. Die Profis sollen sogar darauf gedrängt haben, das Training fortzusetzen, da ihnen kalt wurde. Die schlechte Fitness wirkte sich demnach auch auf die Spiele aus. Unter Gross lief das Team kein einziges Mal mehr als 115 Kilometer. Einen Kommentar zu den “Vorwürfen” will der inzwischen entlassene Coach nicht abgeben.

psc 17 März, 2021 10:05