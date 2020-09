Schalke 04 hat seinen neuen Trainer gefunden

Schalke 04 hat die Trainersuche beendet. Vieles deutet auf einen ganz bestimmten Kandidaten hin.

Und dieser heisst Manuel Baum. Der 41-Jährige soll sich bei Sportvorstand Jochen Schneider rasch als Favorit herauskristallisiert haben. Der andere valable Kandidat war Dimitrios Grammozis. Der 42-jährige Ex-Darmstädter scheint allerdings nicht zum Handkuss zu kommen: Manuel Baum, der für die deutsche U18 verantwortlich zeigt, soll sich beim DFB bereits abgemeldet haben.

Noch muss der Name von einer siebenköpfigen Schalker Sonderkommission bestehend aus Team-Manager Sascha Riether (37), Kader-Planer Michael Reschke (63), Psychologe Sascha Lense (45), Spielanalyst Lars Gerling (37), Jahrhundert-Trainer Huub Stevens (66) sowie Vorstand Alexander Jobst (47) und Aufsichtsrats-Chef Jens Buchta (57) bestätigt werden. Dies scheint aufgrund der klaren Empfehlung von Jochen Schneider aber eher eine Formsache zu sein. Baum könnte am Mittwoch als neuer Schalko-Coach bestätigt werden und am Samstag beim Gastspiel in Leipzig bereits erstmals auf der Bank sitzen.

psc 29 September, 2020 19:14