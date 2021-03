Schalke 04 stellt sich nach bisher katastrophaler Saison neu auf

Schalke 04 wird sich nach einer katastrophalen Saison im Sommer neu aufstellen.

Der FC Schalke 04 ist mit Sicherheit den meisten Fußballfans nicht nur in Deutschland ein Begriff. Schließlich handelt es sich um einen echten Traditionsverein aus dem Ruhrgebiet, der im Laufe seiner Vereinsgeschichte schon viel erlebt hat. Trotz aller Turbulenzen im Laufe der Zeit kann der Verein aus Gelsenkirchen immer auf eine Sache zählen, und zwar auf seine treue Fangemeinde. Noch bis vor einigen Jahren war Schalke 04 äußerst erfolgreich in der Bundesliga unterwegs und sorgte auch in der Champions League und in der Europa League regelmäßig für Furore.

Allerdings hatten die Knappen schon in der letzten Spielzeit große Probleme, so dass man erst spät den Klassenerhalt sichern konnte. Trotz dieser negativen Entwicklung hielt der ebenfalls noch vor gar nicht so langer Zeit installierte Sportvorstand Schneider auch zur Überraschung vieler Experten an David Wagner als Cheftrainer fest. Der verantwortliche Sportvorstand wollte trotz aller Schwierigkeiten durch das Festhalten am Trainer unbedingt eine neue Kontinuität beim Revierklub schaffen. Das war allerdings aus heutiger Sicht eine schlechte Entscheidung, die mittlerweile nicht nur Jochen Schneider selbst den Job gekostet hat.

Schalke 04 hat bereits vier Trainer in dieser Saison verschlissen

Die Schalker starteten auch wieder unvorstellbar schlecht in diese Saison. Gleich zum Saisonauftakt gingen die Knappen in München beim Rekordmeister mit 0:8 komplett baden. Nach einer weiteren Niederlage im nächsten Spiel gegen Werder Bremen war die Zeit von Trainer Wagner dann auch schon abgelaufen. Als Nachfolger entschied sich Jochen Schneider für Manuel Baum als neuen Übungsleiter. Aber auch mit dieser Personalie bewies der inzwischen abgelöste Sportvorstand kein gutes Händchen.

Unter Baum als Trainer gab es für Schalke 04 in den folgenden zehn Bundesligaspielen keinen einzigen Sieg. Insgesamt reichte es mit Baum bei gleich sechs weiteren Niederlagen nur viermal für ein Remis. Kurz vor Weihnachten musste Manuel Baum dann schon wieder seine Tasche packen und wurde für eine Partie gegen Arminia Bielefeld vom Schalker Jahrhunderttrainer Huub Stevens ersetzt. Aber selbst Stevens konnte den Schalter bei der Mannschaft nicht auf Anhieb umlegen, so dass es auch gegen den Aufsteiger eine bittere 0:1-Niederlage gab.

Christian Gross ist auch schon wieder Geschichte bei S04

Seit Beginn der Rückrunde war dann Christian Gross der neue Trainer in Gelsenkirchen. Aber besonders viel bewegen konnte auch der Schweizer bei Königsblau nicht. Unter Gross reichte es zwar immerhin am 15. Spieltag durch einen deutlichen 4:0-Heimsieg gegen 1899 Hoffenheim zum bis jetzt einzigen Saisonsieg für Schalke 04, aber im weiteren Verlauf der Rückrunde konnte die Mannschaft auch unter Christian Gross keine weiteren Siege mehr einfahren. An den beiden letzten Spieltagen gab es dann zunächst im Revierderby gegen Borussia Dortmund und dann auch beim VFB Stuttgart wieder deutliche Packungen.

Schon nach der heftigen Derbypleite sollen einige Führungsspieler von Königsblau versucht haben, Jochen Schneider von einer sofortigen Ablösung von Gross zu überzeugen. Die Spieler sollen dabei nicht nur auf eine angebliche Vergesslichkeit des Coaches, sondern auch auf zahlreiche Mängel in der Trainingsarbeit und bei der taktischen Ausrichtung hingewiesen haben.

Nach der Pleite in Stuttgart folgte das große Stühlerücken bei Schalke 04

Jochen Schneider soll diese Anfrage der Spieler in seiner Funktion als Sportvorstand aber strikt abgelehnt haben. In Stuttgart folgte eine schmerzhafte 1:5-Niederlage und dadurch kam es auf Schalke am darauffolgenden Sonntag zu einem heftigen Beben. Der Aufsichtsrat soll sich noch in der Nacht von Samstag zu Sonntag telefonisch versammelt haben und insgesamt fünf Entlassungen auf den Weg gebracht haben.

Dadurch mussten nicht nur Trainer Christian Gross, der Co-Trainer Rainer Widmayer und Athletiktrainer Werner Leuthard den Verein verlassen, denn auch Teamkoordinator Sascha Riether und Sportvorstand Jochen Schneider mussten ihre Posten umgehend räumen. Bei Jochen Schneider stand ohnehin schon fest, dass sich die Wege des Sportvorstandes und des Vereins spätestens am Saisonende trennen würden.

Schalke 04 stellt sich für die Zukunft neu auf

Schalke 04 steht weiterhin am Tabellenende und hat bereits neun Punkte Rückstand auf den Relegationsplatz. Aus diesem Grund scheint der Abstieg aus der 1. Bundesliga zumindest objektiv betrachtet kaum noch vermeidbar zu sein. Rechnerisch haben die Knappen zwar weiterhin noch die Möglichkeit, das Wunder zu schaffen, aber gerade auch aufgrund der bisherigen Leistungen scheint das kaum noch realistisch zu sein.

In den kommenden Wochen will der Verein aber trotzdem noch einmal alles versuchen, um vielleicht doch noch eine positive Trendwende herbeizuführen. Allerdings planen die Verantwortlichen im Hintergrund natürlich auch schon die kommende Spielzeit für den Fall, dass man tatsächlich den Gang in die zweite Bundesliga antreten muss.

Positiv ist aus Sicht des Vereins, dass man in den letzten Tagen eine hohe Handlungsfähigkeit zeigen konnte. Das trauten auch viele Experten vor allem dem Aufsichtsrat unter Leitung des Aufsichtsratsvorsitzenden Buchta gar nicht mehr zu. Die Aufgabe des Sportvorstandes soll zumindest bis zum Saisonende Peter Knäbel übernehmen. Dieser war bisher für die Leitung der Knappenschmiede zuständig und hat durch seine früheren Tätigkeiten unter anderem beim FC Basel und beim Hamburger SV durchaus wichtige Erfahrungen auch in diesem Bereich.

Darüber hinaus hat Schalke 04 mit Gerald Asamoah einen neuen Koordinator der Lizenzspielerabteilung benannt und hierbei auf einen langjährigen Spieler zurückgegriffen. Als dauerhafter Co-Trainer soll bei Schalke 04 außerdem mit Mike Büskens ebenfalls eine Vereinsikone Verantwortung im Profibereich nehmen.

Lediglich beim neuen Cheftrainer wollte sich Knäbel ein wenig mehr Zeit lassen, um eine für den Verein möglichst optimale Entscheidung zu treffen. Mittlerweile soll in diesem Zusammenhang laut verschiedenen Medienberichten Dimitrios Grammozis der neue Cheftrainer werden. Das ist allerdings bisher vonseiten des Vereins noch nicht bestätigt worden. Aus diesem Grund müssen die vielen Fans sich in diesem Punkt noch ein wenig gedulden, bis eine endgültige Entscheidung über den neuen Cheftrainer von Schalke 04 bekanntgegeben wird.

