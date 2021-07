Schalke-Stürmer Kutucu reist für Wechsel in die Türkei

Schalke 04 kann Stürmer Ahmed Kutucu wohl demnächst von der Lohnliste streichen.

Wie die “Bild” berichtet, steht der 21-jährige Angreifer unmittelbar vor einem Wechsel in die türkische Süper Lig. Demnach schliesst er sich Basaksehir an. Schalke-Sportdirektor Rouven Schröder sagt am Freitagnachmittag gegenüber Journalisten, dass noch nichts fix sei, Kutucu aber für weitere Verhandlungen nach Istanbul gereist sei.

Basaksehir wird wohl lediglich eine Ausbildungsentschädigung im niedrigen sechsstelligen Bereich zahlen. Schalke spart sich künftig allerdings Gehaltskosten von rund 1,5 Mio. Euro pro Jahr.

psc 2 Juli, 2021 16:32