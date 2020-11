Schalke nimmt Stellung zu Gerüchten um Ozan Kabak

Schalkes Innenverteidiger Ozan Kabak hat im Ausland grosses Interesse geweckt. Sportdirektor Jochen Schneider spricht über die Personalie.

Angeblich schielen Topklubs wie Milan oder Liverpool auf den 20-jährigen Innenverteidiger, der in Gelsenkirchen bis 2024 unter Vertrag steht. Das Interesse der Rossoneri an Kabak bestätigt Schneider in der “WAZ”: “Mailand hat ganz zum Schluss der Transferperiode im Sommer angeklopft, was für uns nicht in Frage kam. Was in den letzten zehn Tagen jetzt geschrieben wurde, habe ich auch nur gelesen.”

Im kommenden Sommer greift eine Ausstiegsklausel, die es dem Abwehrspieler ermöglicht, den Verein für 45 Mio. Euro zu verlassen. Auch ein Winter-Wechsel ist aber nicht ausgeschlosse, zumal die finanzielle Situation auf Schalke angespannt ist. Schneider will nichts ausschliessen: “Wir befinden uns weiter in wirtschaftlich herausfordernden Zeiten, was man ja auch daran sieht, dass diese Saison vielleicht ganz ohne Zuschauer zu Ende gespielt werden muss. Da kann und will ich nichts ausschliessen.”

