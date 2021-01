Schalke 04 verleiht den 20-Jährigen bis Saisonende an den englischen Zweitligisten Stoke City. Rabbi Matondo stiess im Sommer 2019 von Manchester City nach Gelsenkirchen. Dort konnte sich der Flügelstürmer allerdings nicht durchsetzen. In dieser Saison bestritt er gerade einmal drei Bundesligaspiele. Den Rest der Saison verbringt er bei Stoke City.

😎 The news you've all been waiting for.

Welcome to the Potteries, @rabbi_matondo.#SCFC 🔴⚪️

— Stoke City FC (@stokecity) January 7, 2021