Terodde klärt auf: Das steckt hinter der Schalke-Wende

Simon Terodde verkündete bereits seinen Abgang vom FC Schalke 04, jetzt bleibt er doch. Was steckt hinter dieser Wende?

Der FC Schalke 04 hat am Freitag überraschend verkündet, dass der auslaufende Vertrag von Simon Terodde doch verlängert wird. Der 35-jährige Stürmer geht mit den Knappen damit in die 2. Bundesliga, wo er Rekordtorschütze ist. "Der Abstieg hat uns hart getroffen, aber gerade das Erlebnis nach Spielende in Leipzig hat mir gezeigt, wie unfassbar dieser Verein ist", schreibt Terodde auf Instagram.

Der Torjäger erklärt: D"ie Wertschätzung von Seiten des Vereins, Trainer, Mannschaft und von euch hat mich umgehauen und so kam für mich ein Abschied nicht mehr in Frage." In der kommenden Saison will er mithelfen, den Wiederaufstieg zu schaffen. "Es macht mich stolz weiterhin für Schalke 04 spielen zu dürfen", betont er: "Jetzt mal kurz abschalten um dann mit voller Wucht anzugreifen!"

adk 3 Juni, 2023 12:37