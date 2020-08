Weston McKennie: Details zum Juve-Transfer bekannt

Der Wechsel von Weston McKennie zu Juventus ist nahezu perfekt.

Der amerikanische Mittelfeldspieler von Schalke 04 wird am Freitag den Medizintest bei den Turinern bestreiten. Der 21-Jährige hat das Trainingslager der Gelsenkirchener bereits verlassen. Die beiden Klubs haben die Details des Deals ausgehandelt: Nach Angaben von “Bild” wird Juve den Spielmacher zunächst für 3 Mio. Euro für eine Saison ausleihen. Danach greift eine Kaufpflicht in Höhe von 18 Mio. Euro. Durch Bonuszahlungen kann die Ablöse in der Folge noch auf bis zu 28 Millionen Euro steigen. Gianluca di Marzio ergänzt, dass die Kaufpflicht wohl nur dann gilt, wenn McKennie eine bestimmte Anzahl von Spielen bestreitet. Von 60 Prozent der Partien ist die Rede.

psc 27 August, 2020 10:05