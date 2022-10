Nächster Rauswurf: Der VfB Stuttgart entlässt Pellegrino Matarazzo

Der VfB Stuttgart trennt sich mit sofortiger Wirkung von seinem Cheftrainer Pellegrino Matarazzo.

Nach der 0:1-Niederlage gegen Tabellenführer Union Berlin hat die sportliche Führung diesen Schritt getätigt, wie sie am Montagabend mitteilt. Matarazzo war beim VfB seit Dezember 2019 als Cheftrainer aktiv. Er betreute die Mannschaft in 100 Pflichtspielen. Nun ist Schluss. Stuttgart hat in dieser Saison noch keinen Sieg einfahren können.

Vorstandschef Alexander Wehrle sagt zur Entlassung des Italo-Amerikaners: «Der VfB hat Pellegrino Matarazzo viel zu verdanken. Der Wiederaufstieg in die Bundesliga und der zweimalige Klassenerhalt sind eng mit seinem Namen verknüpft. Auch die Art und Weise, wie Rino sich mit dem VfB identifiziert und immer den Teamgedanken in den Vordergrund gestellt hat, sind alles andere als selbstverständlich. Ich habe ihn als besonderen Menschen kennengelernt, umso schwerer ist uns die Entscheidung gefallen, die Zusammenarbeit mit ihm zu beenden. Letztlich sind wir aber zu der Überzeugung gelangt, dass eine Veränderung auf der Trainerposition notwendig ist, um nach den negativen Ergebnissen der vergangenen Wochen eine Trendwende herbeizuführen. Wir wünschen Rino alles Gute für die Zukunft. Er wird seine Trainerkarriere mit Sicherheit erfolgreich fortsetzen.»

Matarazzo betont, dass er auf eine glückliche Zeit zurückblickt: «Unsere gemeinsame Reise beim VfB geht zu Ende. Es waren intensive und wunderschöne Jahre mit vielen unglaublichen Momenten und Erinnerungen, die für immer bleiben werden. Für die Chance, die mir hier ermöglicht wurde, im Trainergeschäft Fuss zu fassen, werde ich ewig dankbar sein. Ich bin immer sehr gerne zur Arbeit gekommen und durfte mit sehr vielen tollen Menschen zusammenarbeiten. Der VfB ist etwas Besonderes, das man erst dann versteht, nachdem man ein Teil davon ist. Ich wünsche dieser Mannschaft, diesem Verein mit diesen Fans alles erdenklich Gute und den maximalen Erfolg.»

