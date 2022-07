Orel Mangala verlässt Stuttgart in Richtung Premier League

Der belgische Mittelfeldspieler Orel Mangala steht unmittelbar vor dem Abgang beim VfB Stuttgart. Der 24-Jährige wechselt zu Premier League-Aufsteiger Nottingham Forest.

Nach Angaben von “Sky” ist eine Einigung in Sicht. Nottingham soll für den Spielmacher inklusive 15 Mio. Euro hinlegen. Dieses Angebot scheinen die Schwaben zu akzeptieren. Noch ist der Deal nicht ganz in trockenen Tüchern, alle Parteien seien aber bemüht, den Transfer von Mangala über die Bühne zu bringen. Vertraglich ist dieser noch bis 2024 an den VfB gebunden.

Mit Omar Richards (24/FC Bayern), Taiwo Awoniyi (24/Union Berlin) und Moussa Niakhaté (26/Mainz 05) hat Nottingham in diesem Sommer bereits drei Neuzugänge aus der Bundesliga präsentiert.

psc 25 Juli, 2022 14:19