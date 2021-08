Rückschlag für den VfB: Sasa Kalajdzic muss unters Messer

Bittere Pille für den österreichischen Stürmer Sasa Kalajdzic und dessen Verein VfB Stuttgart: Der 24-Jährige zog sich bei der 0:4-Niederlage gegen RB Leipzig eine Schulterluxation und muss operiert werden. Voraussichtlich wird er in diesem Jahr nicht mehr spielen können.

Wie sein Verein am Montag bekanntgibt, ist nach der Luxation, bei der mehrere Bänder der rechten Schulter beschädigt wurden, eine Operation notwendig. Kalajdzic werde vermutlich bis Jahresende ausfallen. Stuttgarts Sportdirektor Sven Mislintat sagt: “Die Verletzung von Sasa trifft uns hart, weil er eine zentrale Rolle in unserem Spiel einnimmt und auch wegen seiner positiven Art ein wichtiger Faktor für unsere Mannschaft ist. Leider ist die Operation und die damit verbundene lange Ausfallzeit unvermeidlich, so dass wir nun lange auf Sasa verzichten müssen.”

Sasa #Kalajdzic hat sich eine Schulterluxation mit Beschädigung mehrerer Bänder in der rechten Schulter zugezogen. Die Verletzung macht eine Operation erforderlich. Sasa fällt vermutlich bis Jahresende aus. Gute Besserung, Sasa!

