Sebastian Hoeness ist neuer Stuttgart-Trainer

Der VfB Stuttgart hat die Nachfolge von Bruno Labbadia geregelt: Der frühere Hoffenheim-Trainer Sebastian Hoeness übernimmt bei den Schwaben.

Der 40-Jährige musste bei den Kraichgauern im vergangenen Sommer nach zwei Jahren Platz machen für den inzwischen bereits entlassenen André Breitenreiter. Nun kehrt Hoeness in die Bundesliga zurück und erhält in Stuttgart die Aufgabe, das Team vor dem Abstieg in die 2. Bundesliga zu bewahren.

Wie der Bundesligist mitteilt, erhält der neue Coach einen Vertrag bis 2025. Hoeness kennt den VfB aus seiner Zeit als Jugendspieler.

Sebastian #Hoeneß übernimmt mit sofortiger Wirkung als Cheftrainer des VfB Stuttgart. Er unterschreibt einen ligaunabhängig gültigen Vertrag bis zum 30. Juni 2025. Gleichzeitig trennt sich der VfB Stuttgart von Bruno Labbadia.#VfB | Zur Meldung 🗞️⬇️ https://t.co/vwQI7ddcS0 — VfB Stuttgart (@VfB) April 3, 2023

psc 3 April, 2023 17:13