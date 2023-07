Stuttgarts Trainer Sebastien Hoeness sortiert 3 Profis aus

Stuttgarts Trainer Sebastien Hoeness greift vor Saisonstart durch und sortiert mit Gil Dias (26), Ömer Beyaz (19) und Wahid Faghir (19) gleich drei Spieler aus.

Alle drei sollen die Schwaben noch in diesem Sommer verlassen. Laut "Bild" fehlen alle drei im Trainingslager im österreichischen Neukirchen. Dies wurde den drei Offensivspielern am Samstag mitgeteilt. Dias, Beyaz und Faghir halten sich nun stattdessen in Stuttgart fit und können mit der 2. Mannschaft mittrainieren. Parallel läuft die Suche nach neuen Klubs, erste Gespräche mit potenziellen Interessenten soll es sogar schon geben.

VfB-Sportdirektor Fabian Wohlgemuth sagt: "Selbstverständlich müssen wir auf der Strecke hin zu unserem ersten Pflichtspiel den Kader, der momentan eine Stärke von über 30 Mann hat, verkleinern. Ein wichtiger Aspekt in dieser Phase ist natürlich dann, Verletzungen zu vermeiden, die einen möglichen Transfer behindern."

psc 17 Juli, 2023 15:43