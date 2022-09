Zuletzt beim BVB: VfB Stuttgart verpflichtet ablösefreien Zagadou

Der VfB Stuttgart verstärkt sich in der Innenverteidigung. Dan-Axel Zagadou kommt ablösefrei, nachdem sein Vertrag bei Borussia Dortmund ausgelaufen ist.

Dan-Axel Zagadou schliesst sich dem VfB Stuttgart an. Dies gaben die Schwaben am Montagnachmittag bekannt. Für Borussia Dortmund, wo sein Vertrag Ende Juni nicht verlängert worden war, bestritt der 23-Jährige unter anderem 67 Bundesligaspiele und 15 Einsätze in der Champions League. Beim VfB unterschreibt der Innenverteidiger einen Vertrag bis zum 30. Juni 2026 datierten Kontrakt.

Dan-Axel #Zagadou kommt zum VfB. Der Innenverteidiger trägt ab sofort das VfB-Trikot mit der Nummer 23. Herzlich willkommen beim VfB, Daxo!#VfB | Zur Meldung 🗞️➡️ https://t.co/ZH49dHFSIO pic.twitter.com/Bnd0BywcKF — VfB Stuttgart (@VfB) September 19, 2022

Sportdirektor Sven Mislintat: “Daxo bringt alle Voraussetzungen mit, die ein Top-Innenverteidiger benötigt. Er ist athletisch stark, verfügt über ein gutes Passspiel und hat in den vergangenen Jahren wertvolle Erfahrungen auf nationaler und internationaler Ebene gesammelt. Er kennt die Bundesliga und wird dementsprechend wenig Zeit brauchen, um sich bei uns zu integrieren. Mit seiner Verpflichtung konnten wir den offenen Kaderplatz im Defensivbereich mit einem hervorragenden Spieler besetzen. Wir freuen uns sehr, dass sich Daxo für uns entschieden hat und begrüssen ihn herzlich beim VfB.”

Dan-Axel Zagadou: “Ich bin sehr glücklich hier zu sein. Vielen Dank an die Verantwortlichen des VfB für das Vertrauen, dass sie mir entgegenbringen. Ich freue mich sehr darauf, schon bald mit meinen neuen Mannschaftskollegen auf dem Platz zu stehen.”

adk 19 September, 2022 17:13