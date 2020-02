Berater spricht über Zukunft von Milot Rashica

Milot Rashica wird im Sommer zu einem sehr umworbenen Profi: Jetzt äussert sich der Berater des Noch-Werderaners zu den Zukunftsplänen des Kosovaren.

Angeblich ist dieser ein heisser Kandidat für die Nachfolge von Jadon Sancho beim BVB (4-4-2.ch berichtete). Ob es tatsächlich zu diesem Transfer kommt, ist allerdings noch völlig offen. Selbst ein Abgang von Milot Rashica aus Bremen ist noch nicht in Stein gemeisselt, wie sein Agent Altin Lala den “Ruhr Nachrichten” verrät: “Milot ist 23 Jahre alt. Man muss überlegen, ob es jetzt an der Zeit ist, den nächsten Schritt zu machen.”

Vertraglich ist Rashica noch bis 2022 an Bremen gebunden. Interesse an ihm ist vorhanden, wie Lala bestätigt: “Es ist klar, dass so ein Spieler für viele Vereine der vier Top-Ligen in Europa interessant ist.”

Klar ist bisher einzig, dass der Spielmacher Werder im Falle eines Abstiegs definitiv verlässt.

psc 18 Februar, 2020 16:34