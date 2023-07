Fiorentina gibt Angebot für Torjäger Niclas Füllkrug ab

Die AC Fiorentina bekundet Interesse an Werder-Stürmer Niclas Füllkrug und bietet für den 30-jährigen Torjäger offenbar 15 Mio. Euro.

Die Toskaner suchen nach Verstärkung für die Offensive und nehmen laut "Corriere dello Sport unter anderem Niclas Füllkrug ins Visier. Der Angreifer wurde in der vergangenen Saison mit 16 Treffern Torschützenkönig in der Bundesliga. Inzwischen ist er auch in der deutschen Nationalmannschaft eine feste Grösse. Sein Vertrag in Bremen läuft bis 2025.

Die 15 Millionen aus Florenz werden wohl nicht ausreichen, der Bundesligist fordert für seinen Angreifer angeblich mindestens 20 Millionen. Sollten die Bayern bei ihren Avancen für Harry Kane scheitern, könnte der Topstürmer auch in München wieder in den Fokus rücken.

psc 10 Juli, 2023 12:27