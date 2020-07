Milot Rashica führt Gespräche mit anderem Klub

Ob Milot Rashica nächste Saison noch für Werder Bremen stürmt, ist fraglich. Geschäftsführer Frank Baumann bestätigt Gespräche mit einem anderen Klub.

Durch den Klassenerhalt bleibt die Ausstiegsklausel für den kosovarischen Nationalspieler bei 35 Mio. Euro. Interessenten versuchen den Preis zu drücken. Werder-Manager Baumann bestätigt, dass in der Personalie bereits verhandelt wird. “Es gibt Bewegung und Gespräche mit einem Klub, er steht aber auch bei anderen Vereinen auf dem Zettel”, bestätigt er auf einer Pressekonferenz am Freitag. Vor allem RB Leipzig wird grosses Interesse an Milot Rashica nachgesagt. Ob die Roten Bullen jener Verein sind, mit denen die Verhandlungen laufen, ist aber nicht bestätigt.

Ein Transfer scheint aber angesichts der Worte Baumanns wahrscheinlich: “Wir müssen davon ausgehen, dass er nächste Saison nicht mehr bei uns spielt. Wir müssen ihn aber nicht unter Wert verkaufen.”

