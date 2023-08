25-Millionen-Euro-Transfer: Wolfsburg verpflichtet Majer

Der VfL Wolfsburg gibt die Verpflichtung von Mittelfeldspieler Lovro Majer bekannt. Der kroatische Nationalspieler kommt von Stade Rennes.

Lovro Majer wechselt von der Ligue 1 in die Bundesliga und unterschreibt beim VfL Wolfsburg einen Fünfjahresvertrag bis zum 30. Juni 2028. Und den 25-Jährigen lassen sich die Wölfe einiges kosten. Mit einer Sockelablöse, die laut "kicker" bei 25 Millionen Euro liegt, avanciert der kroatische Nationalspieler zum drittteuersten Transfers der Vereinsgeschichte.

"Es ist kein Geheimnis, dass wir Lovro schon länger auf unserer Liste hatten. Er ist ein kreativer, technisch sehr versierter Spieler und hat in den vergangenen zwei Jahren seine Qualitäten in Frankreich unter Beweis gestellt. Darüber hinaus hat er sowohl mit Rennes in der Europa League als auch mit Dinamo Zagreb in der Champions League bereits internationale Erfahrung gesammelt", lässt sich VfL-Sportdirektor Sebastian Schindzielorz zitieren. "Umso mehr freut es uns, dass wir jetzt eine Lösung hinbekommen haben und ihn hier bei uns in Wolfsburg begrüssen können. Mit Lovro sind wir im Mittelfeld künftig noch flexibler aufgestellt, er kann zentral eingesetzt werden, hat aber auch über aussen seine Stärken."

Majer sagt zu seinem Transfer: "Ich bin sehr glücklich, dass es mit einem Wechsel nach Wolfsburg in die Bundesliga geklappt hat und kann es kaum erwarten, endlich loszulegen. Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit meinen neuen Mitspielern und dem Trainerteam um Niko Kovac. Ich möchte der Mannschaft helfen, mein Bestes geben und meinen Teil dazu beitragen, dass wir unsere Ziele erreichen."

adk 16 August, 2023 12:34