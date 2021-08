Das sagt Wolfsburg-Coach Mark van Bommel zum peinlichen Wechselfehler

Wolfsburgs Trainer Mark van Bommel hat sich erstmals zum peinlichen Wechselfehler geäussert, der zum vorzeitigen Aus des VfL im DFB-Pokal führen könnte.

Wirklich darauf eingehen, weshalb er gegen Preussen Münster am vergangenen Wochenende sechs statt der erlaubten fünf Wechsel vollzogen hatte, wollte der Niederländer auf der Pressekonferenz vor dem Bundesliga-Start gegen den VfL Bochum allerdings nicht. Stattdessen verwies van Bommel auf die Anhörung am kommenden Montag: “Ich kann und möchte mich gar nicht darüber äussern. Am Montag ist das Verfahren in Frankfurt. Deswegen möchte ich das abhaken. Wir spielen am Samstag gegen Bochum, das ist wichtiger.” Was passiert sei, könne man nun nicht mehr ändern. Positiv sei aber, wie der Verein damit umgegangen ist.

Vor dem Duell gegen Bochum am Samstag musste von Bommel überdies den Ausfall von Rückkehrer und Torjäger Lukas Nmecha verkünden. Immerhin werde der 22-Jährige wohl nicht langfristig pausieren müssen. Ausserdem muss der VfL-Coach zum Bundesliga-Start auch auf William, Bartosz Bialek, Paulo Otavio, Aster Vranckx und Felix Nmecha verzichten. Dazu gibt es einige Wackelkandidaten.

psc 13 August, 2021 16:10