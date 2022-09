Trotz miesem Saisonstart: Niko Kovacs Stuhl wackelt nicht

Mit nur zwei Punkten aus fünf Spielen liegt der VfL Wolfsburg in der Bundesliga derzeit nur auf dem enttäuschenden 16. Tabellenplatz. Eine Diskussion um den neuen Trainer Niko Kovac kommt zumindest intern trotzdem (noch) nicht auf.

Wolfsburgs Sportdirektor Marcel Schäfer stärkt dem 50-Jährigen ganz klar den Rücken. “Wir müssen die Ruhe bewahren, wir müssen arbeiten. Denn die Kritik, die auf uns einprasselt, ist berechtigt, wenn du zwei Punkte nach fünf Spieltagen hast. Trotzdem kriegst du das nur als Gruppe gelöst”, hält Schäfer nach der 2:4-Niederlage gegen den 1. FC Köln fest und betont, dass Kovac “sehr fest” im Sattel sitze.

Der frühere Monaco-, Bayern- und Eintracht-Coach heuerte in diesem Sommer in Wolfsburg an und steht bis 2025 unter Vertrag.

