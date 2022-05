Also doch: AC Bellinzona erhält Lizenz für die Challenge League

Die AC Bellinzona mit ihrem Trainer Marco Schällibaum steht als Aufsteiger in die Challenge League fest, obwohl sie die Promotion League vermutlich nicht mal als Erstplatzierter abschliesst.

Zum ersten Mal seit neun Jahren wird ab der kommenden Saison bei der AC Bellinzona wieder Zeitligafussball zu sehen sein. Nachdem den Tessinern die Lizenz für die Challenge League im erstinstanzlichen Verfahren verweigert worden war, hat die Rekursinstanz für Lizenzen der SFL am Freitag dem Klub im Rechtsmittelverfahren die Lizenz für die Teilnahme an der nächsten Saison in der zweithöchsten Liga erteilt.

Der FC Breitenrain, der FC Stade Nyonnais und der FC Chiasso, denen erstinstanzlich ebenfalls die Lizenz verweigert worden war, haben ihre Rekurse zurückgezogen. Mit der Erteilung der Lizenz an die AC Bellinzona steht nun auch definitiv fest, dass der SC Kriens nach vier Saisons in der Challenge League in die Promotion League absteigt und aus der SFL ausscheidet.

aoe 21 Mai, 2022 10:17