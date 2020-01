Pogba könnte in die Schweiz wechseln

Florentin Pogba, seines Zeichens älterer Bruder von ManUtd-Star Paul Pogba, könnte bald in der Schweiz auflaufen.

Laut italienischen Medienberichten buhlen mit Lausanne-Sport und Neuchâtel Xamax gleich zwei Vereine aus der Schweiz um den 29-jährigen Innenverteidiger, der seit Anfang dieses Jahres vereinslos ist. Zuletzt war Florentino Pogba in der MLS bei Atlanta United aktiv. Dort lief sein Vertrag Ende des letzten Jahres aber aus. Zuvor war er auch schon in der Türkei und während langer Zeit in Frankreich bei St. Étienne aktiv.

Derzeit hält er sich auf der Insel, bei der U23 von Zweitligist Charlton fit. Er ist früherer Nationalspieler von Guinea, verfügt aber aber über den französischen Pass.

psc 27 Januar, 2020 19:45