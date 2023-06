Bigi Meier wird neuer Trainer des FC Schaffhausen

Der FC Schaffhausen hat den Nachfolger für den im Mai abgetretenen Trainer Hakan Yakin gefunden: Bigi Meier übernimmt den Posten.

Der 73-Jährige ist bereits seit vergangenem Jahre beim FCS tätig. Zunächst als Interimstrainer und später als Berater des Managements. Nun kehrt er als vollamtlicher Cheftrainer an die Seitenlinie zurück. Der Trainerstab mit Assistent Selcuk Sasivari, Torhütertrainer Paolo Cesari und Athletikcoach Harun Gülen bleibt unverändert. Neu ergänzt aber der langjährige Spieler Paulo Menezes als zweiter Assistent das Team.

Meier kam bereits im vergangenen August in die Munotstadt. Anfangs übernahm er bei drei Pflichtspielen die Verantwortung als Cheftrainer zu der Zeit, als der FCS auf die Sonderbewilligung für den damaligen Trainer Hakan Yakin wartete. Anschliessend unterstützte er den Trainerstab als Berater und Trainer.

Präsident Roland Klein freut sich über die Verlängerung der Zusammenarbeit: "Bigi kam letztes Jahr in einer sehr speziellen Situation zu uns. Er hat sich durch seine unkomplizierte und sympathische Art sehr schnell in unser Team integriert. Seine langjährige Erfahrung als Spieler und Trainer sind wichtig für unser junges Trainerteam, das unverändert zusammenbleibt. Kontinuität ist für uns eine wesentliche Basis um unsere Ziele in der kommenden Spielzeit zu erreichen."

