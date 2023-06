Ex-Nati-Stürmer Eren Derdiyok unterschreibt in Schaffhausen

Der frühere Nati-Stürmer Eren Derdiyok kehrt mit 35 Jahren in die Schweiz zurück.

Challenge Ligist FC Schhaffhausen gelingt ein Transfercoup: Derdiyok, der jahrelang in der Bundesliga stürmte und für die Schweizer Nati insgesamt 60 Länderspiele (elf Tore) bestritt, heuert bei den Munotstädtern an. Laut "Blick" wird der prominente Neuzugang am Donnerstag in der Wefox-Arena vorgestellt.

Schaffhausen vollzieht in diesem Sommer einen grossen Umbruch. Insgesamt 15 Spieler haben den Verein verlassen, viele Neuzugänge kommen hinzu. Derdiyok ist einer davon. Einst lief er in der Super League für den FC Basel auf. Seit Anfang des Jahres ist er ohne Verein, nachdem der Kontrakt beim türkischen Verein Ankaragücü aufgelöst wurde.

psc 19 Juni, 2023 20:18