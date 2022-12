Exklusiv: Das steckt hinter dem Lautern-Gerücht um Serge Müller

Serge Müller gehört zu den Shootingstars der Challenge League, beim FC Schaffhausen ist er seit fast zwei Jahren eine Konstante. Das steigert auch die Nachfrage am talentierten Innenverteidiger. Was an den Spekulationen über einen vermeintlichen Wechsel zum 1. FC Kaiserslautern dran ist.

Der 1. FC Kaiserslautern signalisiert grundsätzliches Interesse an Serge Müller. Derart konkret, wie es dieser Tage die «Schaffhauser Nachrichten» dargestellt haben, ist die Sachlage nach 4-4-2.ch-Informationen allerdings nicht.

Der deutsche Zweitligist ist ein gutes Stück davon entfernt, ein Angebot auszuformulieren. Kaiserslautern sucht für die kommende Januartransferperiode eher nach einem Sechser, einem echten «Abräumer». Diesem Spielertyp entspricht Müller nicht unbedingt. Vom Lautrer Team Kaderplanung wird er aber trotzdem hoch eingeschätzt.

Die kürzlich vorübergegangene Weltmeisterschaft hallt noch nach, auf dem Markt herrscht quasi Stillstand. Müller ruft aufgrund seiner tollen Leistungen für den FC Schaffhausen aber naturgemäss viele Vereine auf den Plan. Topklubs aus der Super League haben Informationen über den Stadtzürcher eingeholt. Aus dem deutschsprachigen Raum und Italien gibt es immer mal wieder Bekundungen. Von etwas Schriftlichem kann dabei aber nicht die Rede sein.

Serge Müller: Schaffhausen-Captain und U21-EM

Müller fokussiert sich ohnehin auf seine sportlichen Auftritte, die Topleistungen aus der Vergangenheit will er bestätigen. Dass er in Schaffhausen inzwischen zum Captain aufgestiegen ist, gehört zu den unzähligen Beweisstücken seines steilen Aufstiegs, den er in der Munotstadt vollziehen konnte.

Durch Konstanz auf hohem Niveau hofft Müller ferner wieder auf einen Anruf von Patrick Rahmen. Der U21-Nationaltrainer setzte schon im vergangenen Länderspielblock im September auf Müller, der gegen Japan und Norwegen jeweils eine Halbzeit performen durfte. Im Juni/Juli kommenden Jahres steht dann die U21-Europameisterschaft in Rumänien und Georgien an. Die Teilnahme an dem Kontinentalturnier hat sich Müller zum grossen Ziel gemacht.

aoe 22 Dezember, 2022 19:50