Schaffhausen verliert Captain: Serge Müller wechselt nach Deutschland

Serge Müller geht nach vier Jahren in Diensten des FC Schaffhausen den nächsten Schritt in seiner Karriere. Der SC Freiburg holt den Captain des Zweitligisten.

Der FC Schaffhausen muss künftig ohne Serge Müller (22) auskommen. Für den Captain geht es zum SC Freiburg, wie die Deutschen offiziell bekanntgeben. Dort wird Müller in der kommenden Saison für die zweite Mannschaft in der 3. Liga auflaufen.

"Mit Serge verlieren wir unseren Captain und eine wichtige Teamstütze auf und neben dem Feld", erklärt Schaffhausen-Boss Roland Klein. "Gleichzeitig bin ich auch stolz über seine Entwicklung in den letzten vier Jahren. Es freut mich sehr, dass er nun für seinen Fleiss und Einsatz mit einem Transfer ins Ausland belohnt wird."

Müller absolvierte in den vergangenen vier Spielzeiten insgesamt 133 Spiele in der Challenge League. In der abgelaufenen Saison erzielte der gelernte Innenverteidiger in 38 Einsätzen neun Tore.

Dass Müller in der deutschen 3. Liga anheuert, kommt auch etwas überraschend. Nach 4-4-2.ch-Informationen gab es in den vergangenen Monaten immer mal wieder konkreten Kontakt zu anderen Klubs wie dem 1. FC Kaiserslautern, dem VfL Bochum oder Darmstadt 98 sowie Teilnehmern aus der Serie A.

aoe 15 Juli, 2023 12:49