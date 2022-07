Stürmer Hélios Sessolo trainiert wieder in Schaffhausen

Stürmer Hélios Sessolo befindet sich nach seinem Kreuzbandriss in der Reha. Möglicherweise kehrt der 29-Jährige bald zum FC Schaffhausen zurück.

Im Grunde genommen hat er dies bereits getan: Wie die “Schaffhauser Nachrichten” berichten, trainiert Sessolo nämlich bereits wieder in der wefox-Arena. Allerdings nicht mit der Mannschaft, sondern in der Reha mit Athletiktrainer Harun Gülen. Gemäss eigener Aussage wird er in rund zwei Monaten wieder angreifen können.

Derzeit ist Sessolo vereinslos, nachdem sein Kontrakt beim SC Kriens ausgelaufen ist. Durchaus möglich, dass der FCS ihn wieder unter Vertrag nimmt. Zwischen 2017 und 2021 lief der einstige YB-Junior bereits für die Munotstädter auf. Und in der Offensive hätten diese nach vielen Abgängen im Sommer durchaus noch Handlungsbedarf. “ch kann mir vieles vorstellen, auch eine Rückkehr zum FCS”, sagt Sessolo und ergänzt: “Aber zuerst einmal will ich schnell wieder fit werden.”

psc 28 Juli, 2022 10:42