Wie angekündigt: Mark Marleku unterschreibt in Schaffhausen

Der FC Schaffhausen nimmt den bisherigen Probespieler Mark Marleku unter Vertrag.

Wie von 4-4-2.ch angekündigt, waren sich die Parteien bereits über eine gemeinsame Zusammenarbeit einig. Diese kommt nun auch zustande. Marleku unterschreibt in Schaffhausen einen Vertrag bis Saisonende mit Option auf eine weitere Spielzeit.

Der Angreifer hat fast die gesamte Saisonvorbereitung mit dem FCS bestritten und kam auch in drei Testspielen zum Einsatz. Beim 1:3 gegen YB erzielte er den einzigen Treffer der Schaffhauser.

Marleku durchlief die Nachwuchsabteilung des FC Luzern und kam dort in den Saisons 19/20 und 20/21 zu acht Einsätzen in der Super League. Anschliessend wechselte er zum SC Kriens. Dort erzielte er in 68 Pflichtspielen in der Challenge und Promotion League 13 Tore. Für die U-21 des Kosovo traf Marleku in 7 Länderspielen einmal.

"Mark ist ein willensstarker und unermüdlicher Kämpfer. Er hat uns in den Trainings und Testspielen überzeugt und wird unser Stürmerduo sehr gut ergänzen", kommentiert Präsident Roland Klein die Verpflichtung des neuen Stürmers.

psc 18 Juli, 2023 11:58