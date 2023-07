Ex-FCZ-Junior Vasilije Janjicic setzt Karriere in Thun fort

Der frühere FCZ-Junior und einstige HSV-Profi Vasilije Janjicic unterschreibt beim FC Thun in der Challenge League.

Der 24-jährige Mittelfeldspieler war zuletzt während anderthalb Jahren in Slowenien tätig. Jetzt kehrt Janjicic in die Schweiz zurück und unterschreibt in Thun nach einem erfolgreichen Probetraining einen Einjahresvertrag mit Option auf zwei weitere Saisons. "Nach einer sportlich schwierigen Saison braucht Vasi noch etwas Zeit und Spielpraxis“, sagt Sportchef Dominik Albrecht, "wir sind aber überzeugt, dass er das Mittelfeld weiter stabilisieren wird."

Neben Janjicic nimmt Thun auch Stürmer Ihsan Sacko unter Vertrag. Der 25-Jährige stösst vom französischen Klub US Avranches aus dem Championnat National für zwei Jahre (plus ein Jahr Option) fix ins Berner Oberland. Sacko wurde bei RC Straßburg Alsace ausgebildet, spielte bei OGC Nizza und lief in seiner Karriere bereits über 70 Mal in den beiden höchsten französischen Spielklassen auf. In der vergangenen Spielzeit erzielte der flexibel einsetzbare und torgefährliche Franzose 12 Tore und 5 Assists für seinen Verein. "Ich freue mich darauf, Ihsan in unseren Farben zu sehen und seine vielfältigen Fähigkeiten in unserer Offensive einsetzen zu dürfen", sagt Trainer Mauro Lustrinelli zum Neuzugang.

Nicht mehr weiter beschäftigt in Thun wird Mittelfeldspieler Gabriel Barès, dessen Leihvertrag ausgelaufen ist und der zum HSC Montpellier zurückkehrt.

psc 10 Juli, 2023 20:19