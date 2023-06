Der FC Thun verliert Topskorer Gabriel Kyeremateng

Der FC Thun muss den Abgang seines torgefährlichen Stürmers Gabriel Kyeremateng verkraften.

Wie die Berner Oberländer mitteilen, schliesst sich der 24-jährige Deutsche dem belgischen Zweitligisten SK Beveren an. Kyeremateng lief seit 2020 für den FC Thun auf und erzielte in der abgelaufenen Saison in 34 Ligaspielen ganze 16 Tore. Der Abgang des ehemaligen Dortmunder Juniors ist für den Challenge Ligisten ein harter Schlag, zumal er auch noch ablösefrei erfolgt, wurde so allerdings auch erwartet.

Gabriel Kyeremateng verlässt wie erwartet den FC Thun. Nach drei Jahren im Berner Oberland geht die Reise des Stürmers beim SK Beveren in der 2. belgischen Liga weiter. Der FC Thun dankt Gabi für seinen Einsatz während den vergangenen Jahren.#fcthun #wahriliebi # transfer pic.twitter.com/dOfZzdPaD2 — FC Thun Berner Oberland (@fcthun_official) June 21, 2023

🦁 // WELKOM OP DE FREETHIEL, GABRIEL KYEREMATENG! De Duitse centrumspits (24) ondertekende vandaag een contract voor de komende drie seizoenen met een optie op een extra jaar. 🌐 https://t.co/WsBnTRgyIb 🟡🔵 #skbeverybody pic.twitter.com/rHAHBOjvMF — SK Beveren (@SKBeveren) June 21, 2023

psc 22 Juni, 2023 09:11