Goalie Nino Ziswiler verlängert beim FC Thun

Der FC Thun verlängert den Vertrag mit Goalie Nino Ziswiler.

Der 23-Jährige ist ein Eigengewächs der Berner Oberländer und bindet sich nun bis 2025 (plus Option um ein Jahr) an seinen Stammklub. Ziswiler stand für die 1. Mannschaft in bisher 37 Spielen im Einsatz.

"Nino kennt den FC Thun und unsere Werte als Spieler aus unserem eigenen Nachwuchs schon seit langem, lebt diese täglich vor und identifiziert sich komplett mit unserem Verein", sagt Thuns Sportchef Dominik Albrecht zur Verlängerung, "wir freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit mit Nino als Teil unseres Goalie-Teams."

psc 26 Juli, 2023 17:46