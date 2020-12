Sportchef Andres Gerber verlängert in Thun

Der 47-Jährige wurde nach dem Rücktritt von Markus Lüthi zu Beginn dieser Saison auch Vizepräsident und deutete zudem die Möglichkeit an, sich an der nächsten ordentlichen Generalversammlung als Präsident wählen zu lassen. Jetzt hat Andres Gerber sich bei den Berner Oberländern erst einmal weitere Jahre gebunden. Sein neuer Vertrag als Sportchef läuft bis 2023.

“Für mich war bereits kurz nach dem Abstieg klar, dass ich mit dem FC Thun in die Zukunft gehen will. Ich wünsche mir, dass wir es schaffen, wirtschaftlich auf gesunden Beinen zu stehen. Und dass wir bald wieder Zuschauer in der Stockhorn Arena begrüssen dürfen und gemeinsam zurück in die Super League kehren können”, kommentiert Gerber seine Verlängerung.

psc 21 Dezember, 2020 10:14